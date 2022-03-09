New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası, Rusya-Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.
New York borsası, Rusya- Ukrayna savaşı ve uygulanan yaptırımların ekonomik etkilerine yönelik endişelerle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalarak 32.632,64 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,70 kayıpla 4.171,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 12.795,55 puana indi.
Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle emtia fiyatlarındaki yükseliş ve ekonomik büyümeye yönelik kaygılar devam ederken, güne karışık seyirle başlayan endeksler kapanışta negatif bir seyir izledi.
ABD yönetim, Ukrayna savaşı yaptırımları kapsamında, Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasaklarken, İngiltere 2022 sonuna kadar Rus petrolünün ithalatını sonlandıracağını duyurdu.
Söz konusu gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sürerken, Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde artarak 128 dolar seviyesinden işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 4'ü aşkın değer kazanarak 124 dolardan alıcı buldu.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı ocakta aylık bazda yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022