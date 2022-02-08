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New York borsası düşüşle kapandı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 35.091,13 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalarak 4.485,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 azalışla 14.015,7 puana indi.

ABD'de şirketlerin açıklanmaya devam eden dördüncü çeyrek bilançoları, piyasalardaki oynaklığın kaynağı olmayı sürdürdü.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Tyson Foods'un hisseleri şirketin karlılığının beklentileri aşmasının ardından yüzde 12'nin üzerinde değer kazanırken, geçen hafta hayal kırıklığı yaratan bilançosunun ardından düşüş gösteren Meta'nın hisseleri bugün de yüzde 5'in üzerinde değer kaybetti.

Meta'nın, kullanıcı verilerinin ABD'ye geri aktarılmaması halinde Facebook ve Instagram dahil önemli ürün ve hizmetlerinin Avrupa'da kullanılmasını engelleyebileceğini açıklaması da hisselerindeki düşüşte etkili oldu.

ABD'li hava yolu şirketleri Frontier ve Spirit'in 6,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla birleşmeye gideceklerini açıklamalarının ardından ise Spirit'in hisseleri yüzde 17'nin, Frontier'in hisseleri yüzde 8'in üzerinde yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) şahinleşen para politikası tutumuna ilişkin endişeler devam ederken analistler, ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcılar tarafından beklendiğini belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Tyson Foods, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haber

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