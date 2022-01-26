New York borsası düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,19 azalarak 34.297,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 4.358,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,28 kayıpla 13.539,3 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) çarşamba günü açıklanacak faiz kararı öncesi para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gidileceği beklentileri ve artan jeopolitik risklerle piyasalardaki oynaklık yüksek seyretmeye devam ederken endeksler aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Analistler, enflasyonist baskıların yükseldiği bir ortamda Fed'in bu yılki ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title