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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,30 azalarak 34.265,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,89 azalışla 4.397,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,72 kayıpla 13.768,9 puana indi.

Enflasyon ve para politikasında hızlı sıkılaşma kaygılarıyla endeksler negatif bir seyir izledi.

Tahvil piyasasındaki satışlar durulurken, çarşamba günü yüzde 1,90'ı test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,77'ye geriledi.

Analistler, ABD'de gelecek hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ile teknoloji şirketlerinin bilançolarının piyasaların odağında olacağını belirtti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Haber

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