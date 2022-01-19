New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 540 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,51 azalarak 35.368,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,83 azalışla 4.577,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,60 kayıpla 14.506,9 puana indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş ve Goldman Sachs'ın beklenenden kötü gelen dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

Enflasyona dair kaygılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle son 2 yılın en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yüzde 1,88 seviyelerinde seyretti.

Öte yandan, ABD'li bankalar dördüncü çeyrek bilançolarını açıklamaya devam ederken, Goldman Sachs net karının 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 3,94 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Bankanın hisseleri beklenenden kötü gelen bilançosunun ardından yüzde 7'ye yakın düşüş gösterdi.