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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay seyir izleyerek 36.231,66 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 azalışla 4.678,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 kayıpla 14.935,9 puana indi.

ABD'de istihdam artışının geçen ay beklentileri karşılayamamasının ardından endeksler aşağı yönlü bir seyir izledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam, geçen yıl aralıkta 199 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında kaldı. İşsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,2'den yüzde 3,9'a düştü.

Öte yandan tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,79'a kadar yükseldi.

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ÇAYKUR 630 mevsimlik işçi alacak

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 Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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