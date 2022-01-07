New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 170 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 36.236,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 azalışla 4.696,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 kayıpla 15.080,9 puana indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların faiz artışının beklenenden daha erken olabileceğinin sinyalini vermesi sonrası karışık bir seyir izleyen endeksler, kapanışta düşüş kaydetti.

Teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, ABD'nin teknoloji devlerinden Tesla ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, Apple'ın hisseleri ise yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi de sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75 seviyelerine kadar çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ocak ile biten haftada beklentileri geride bırakarak 207 bine yükseldi.

Ülkenin dış ticaret açığı ise geçen yıl kasımda aylık yüzde 19,4 artışla 80,2 milyar dolara çıkarak piyasa beklentilerini aştı.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi ise geçen yıl aralıkta aylık 7,1 puan azalışla 62 değerine gerileyerek beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak Aralık 2021 dönemine ait istihdam raporunun piyasaların odağında olacağını belirtti.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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