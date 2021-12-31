New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalarak 36.398,08 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,27 kayıpla 4.780,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 azalışla 15.741,6 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantında, vaka sayılarındaki hızlı artışın ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceğine ilişkin endişelere rağmen güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde negatif bir seyir izledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 25 Aralık ile biten haftada beklentilerin aksine düşüş göstererek 198 bine geriledi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Haberleri

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