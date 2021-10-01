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New York borsası düşüşle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,59 azalarak 33.843,92 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,19 kayıpla 4.307,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,44 azalışla 14.448,6 puana düştü.

Tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve enflasyon endişelerinin etkisiyle endeksler negatif bir seyir izledi.

Artan enflasyon endişeleriyle hafta başında 3 ayın en yüksek seviyelerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,48 seviyelerinde seyretti.

Makroekonomik tarafta ise ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7'lik büyüme kaydetti. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,6 büyümesi yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 25 Eylül ile biten haftada beklenenin aksine 362 bine çıkarak artışını üçüncü haftaya taşıdı.

Öte yandan, ABD Kongresi'ndeki bütçe krizi geçici olarak çözüldü. Hem ABD Senatosu hem de ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı. Geçici bütçe tasarısının 2021 mali yılının sona ereceği bu gece yarısından önce onaylanmasıyla hükümetin kapanmasının önüne geçildi.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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