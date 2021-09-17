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New York borsası düşüşle kapandı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalarak 34.584,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,91 azalışla 4.432,99 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,91 kayıpla 15.044 puana düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına dair devam eden endişeler ve para politikasına ilişkin belirsizlikler ile güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde aylık 0,7 puan artışla 71 değerine çıkarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

Analistler, son açıklanan verilerin ekonomiye yönelik karışık sinyaller verdiğine işaret ederek verilerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) parasal teşvikleri ne zaman kesmeye başlayacağına dair şüpheleri artırdığını belirtti.

Fed'in gelecek hafta düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcılar odağında olduğunu aktaran analistler, gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi beklenen borç limiti konusundaki gelişmelerin de takip edileceğini kaydetti.

AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri
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