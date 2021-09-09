New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,43 azalarak 34.879,38 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 azalışla 4.494,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 15.248,3 puana düştü.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının hızla yayılmasının ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına ilişkin endişelerin ve para politikalarına yönelik belirsizliklerin etkisiyle negatif seyir izledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 4 Eylül ile biten haftada 310 bine inerek yaklaşık 18 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının aşılamadaki ilerleme ve işletmelerin yeniden açılmasıyla istikrarlı şekilde azaldığını ancak Kovid-19 vakalarındaki son artışın iş gücü piyasasındaki toparlanmayı kesintiye uğratma riskinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ise ülkede 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerine aşı ya da haftada en az bir kez Kovid-19 test zorunluluğu getireceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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