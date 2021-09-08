New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 35.031,07 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 4.514 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 kayıpla 15.286,6 puana düştü.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişelerle negatif seyir izledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün yayımlanan Bej Kitap Raporu'nda da ekonomik büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediğini bildirildi.

Raporda, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın büyük ölçüde Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasından kaynaklanan güvenlik endişelerini yansıtan çoğu bölgedeki yemek, seyahat ile turizm sektörlerindeki gerilemeye ithaf edilebileceği aktarıldı. Fiyat artışlarına da değinilen raporda, enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, temmuzda 10 milyon 934 bine yükselerek rekor kırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Sultan Alparslan
Magazin Ece Üner Seda Sayan Derya Şensoy Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Ünal Karaman Samet Aybaba Mergim Berisha Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
New York borsası düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 23:32:09. #1.16#

title