New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,11 azalarak 35.360,73 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 4.522,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 azalışla 15.259,2 puana düştü.

Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin hafta başındaki rekorlarının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tüketici güveni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve enflasyon endişeleriyle 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 11,3 puan azalarak 113,8'e indi.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 artarak rekor tazeledi. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 19,1 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Öte yandan Kovid-19 salgınında Delta varyantına ilişkin endişeler devam ederken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ofise dönüş tarihini ekimden Ocak 2022'ye erteledi.

Analistler, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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