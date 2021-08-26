New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 190 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,54 azalarak 35.213,12 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 azalışla 4.469,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 14.945,8 puana düştü.

Nasdaq ve S&P 500 endekslerinin rekorlarının ardından güne yatay seyirle başlayan endeksler, gün içerisinde düşüş kaydetti.

Analistler, yatırımcıların Fed Başkanı Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmayı beklediğini, söz konusu konuşmada para politikasının geleceğine ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Powell'ın yarınki konuşması öncesi bazı bölgesel Fed başkanlarından "şahin" tonda yorumlar geldi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Fed'in tahvil alımlarını kısa süre içinde kısmaya başlaması ve programı gelecek yılın başlarında bitirmesi yönündeki çağrısını yineleyerek, "Muhtemelen bu noktada varlık alımlarına ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Kansas City Fed Başkanı Esther George da güçlü enflasyon ve devam eden istihdam artışı ile varlık alımlarını azaltmaya başlamak için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise tahvil alımlarının azaltılması konusunda Fed'in eylül toplantısından sonra bir plan açıklaması ekimde veya kısa süre sonra varlık alımlarının azaltılmasına başlayarak yaklaşık 8 ay sonra bitirmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6,6 büyüdü. Yukarı yönlü revize edilen veriye ilişkin beklenti, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,7 büyümesi yönündeydi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ağustos ile biten haftada 353 bine çıkarak son 5 haftada ilk kez artış kaydetti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin gelişmeler ile Afganistan'a dair haber akışının da piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Yok böyle bir şans! Aşı yaptırdığı için milyoner oldu
Yok böyle bir şans! Aşı yaptırdığı için milyoner oldu
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
5 gündür üst üste düşen dolar, 8,37'den işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fahriye Evcen Burak Özçivit Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
New York borsası düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 23:37:40. #1.14#

title