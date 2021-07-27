New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 35.058,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 azalışla 4.402,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kayıpla 14.660,6 puana düştü.

Endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantına ilişkin endişelerin de etkisiyle Apple, Microsoft ve Alphabet gibi, ABD'li büyük teknoloji firmalarının bilançoları öncesi gün boyu negatif seyir izledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, haziranda aylık yüzde 0,8 artışla beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artarak rekor artış gösterdi.

Conference Board Tüketici Güven Endeksi de temmuzda aylık 0,2 puan artışla 129,1 seviyesine çıkarak 17 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Analistler, yatırımcıların, ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı'ndan yarın çıkacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını beklediğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar 8,57 seviyelerinden işlem görüyor
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