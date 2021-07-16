New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve enflasyon endişelerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve enflasyon endişelerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,86 azalarak 34.687,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 4.327,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,80 kayıpla 14.427,2 puana düştü.

Beklenenin aksine artış gösteren perakende satış verisinin ardından güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru negatif bir seyir izledi.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları ve enflasyon endişeleri iyi gelen perakende satış verisini gölgede bıraktı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 arttı.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise artan enflasyon endişelerinin etkisiyle temmuzda aylık 4,7 puan azalışla 80,8 değerine gerileyerek beklenmedik düşüş gösterdi ve şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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