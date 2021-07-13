New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 34.888,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.369,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 14.677,7 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi etkili oldu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde yüzde 5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağını yinelemeye devam ederken, analistler, yatırımcıların enflasyonun hızla yükselmesinden ve bunun da para politikasında yakında sıkılaşmaya yol açacağından endişe duyduğunu belirtti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, yarın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Öte yandan, beklentileri aşan enflasyon verisi, ABD'li bankaların bugün açıklanmaya başlanan ikinci çeyrek bilançolarını da gölgede bıraktı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Goldman Sachs, bu yılın ikinci çeyreğinde net karlarını artırdı. JPMorgan Chase'in 2021'in ikinci çeyreğindeki net karı 11,95 milyar dolara çıkarken, Goldman Sachs'ın net karı 5,49 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun yarın açıklanması beklenen 2'inci çeyrek bilançolarının da piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin