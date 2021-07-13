New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, beklentileri aşan haziran ayı enflasyonunun ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalarak 34.888,79 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,35 azalışla 4.369,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 kayıpla 14.677,7 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklenenden yüksek gelmesi etkili oldu.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Söz konusu dönemde yüzde 5'in üzerine çıkan yıllık enflasyon 13 yılın en yüksek artışını kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed) tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağını yinelemeye devam ederken, analistler, yatırımcıların enflasyonun hızla yükselmesinden ve bunun da para politikasında yakında sıkılaşmaya yol açacağından endişe duyduğunu belirtti.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, yarın Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunumun yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Öte yandan, beklentileri aşan enflasyon verisi, ABD'li bankaların bugün açıklanmaya başlanan ikinci çeyrek bilançolarını da gölgede bıraktı.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ile Goldman Sachs, bu yılın ikinci çeyreğinde net karlarını artırdı. JPMorgan Chase'in 2021'in ikinci çeyreğindeki net karı 11,95 milyar dolara çıkarken, Goldman Sachs'ın net karı 5,49 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun yarın açıklanması beklenen 2'inci çeyrek bilançolarının da piyasalar tarafından takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
Kamu işçisi hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Tarkan Petek Dinçöz Melisa Döngel Zeynep Bastık
Spor Balotelli Şenol Güneş Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
New York borsası düşüşle kapandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 23:42:40. #1.16#

title