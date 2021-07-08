New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
New York borsası, küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,75 azalarak 34.421,93 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,83 azalışla 4.321,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 kayıpla 14.559,8 puana düştü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantının etkisini artırması ve küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişelerin etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, gün boyu negatif seyir izledi.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise düşüş eğilimini sürdürürken yüzde 1,29 civarında seyretti.
Öte yandan, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 3 Temmuz ile biten haftada 373 bine çıkarak beklenmedik artış gösterdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin