New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,58 değer kaybederek 33.290,08 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,31 azalarak 4.166,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 gerileyerek 14.030,38 puana düştü.

Böylece, Dow Jones ekim ayından bu yana haftalık bazda en fazla düşüşü yaşamış oldu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmesi ihtimalinden kaygılandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker