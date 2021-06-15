New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 34.299,33 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 azalarak 4.246,59 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 14.072,86 puan oldu.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklanacak faiz kararına ve enflasyonla ilgili açıklamalara odaklandı.

Avrupa Birliği ve ABD, yaklaşık 17 yıldır devam eden havacılık anlaşmazlığında ateşkes ilan etti. Taraflar, birbirlerinin havacılık şirketleri Airbus ve Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü karşılıklı olarak uyguladıkları 11,5 milyar dolarlık ilave gümrük vergilerini 5 yıl için askıya almaya karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ata Ufuk Şeker

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