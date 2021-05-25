New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 34.312,46 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 4.189,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 13.657,17 puana geriledi.

Ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyon endişelerini yatıştırmaya yönelik açıklamalarıyla güne pozitif seyirle başlayan endeksler, bugün açıklanan ekonomik verilerin ardından yönünü negatife çevirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artarak Aralık 2005'ten bu yana kaydedilen en yüksek artışı gösterdi.

Konut fiyatlarındaki artış devam ederken, ülkede yeni konut satışları ise nisanda aylık yüzde 5,9 azalışla 863 bine gerileyerek beklentilerin aksine düşüş kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi de mayısta aylık 0,3 puan azalışla 117,2 seviyesine gerileyerek beklentileri karşılayamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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