New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası düşüşle kapandı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalarak 33.896,04 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 kayıpla 4.115,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 azalışla 13.299,74 puana geriledi.

Artan enflasyon endişeleri ve kripto paralarda yaşanan değer kayıplarının etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların ardından negatif seyrini sürdürdü.

Kripto paralarda, Çin'in yerel finansal kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesini yasaklamasıyla ivme kazanan düşüş sınırlı da olsa devam etti.

Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin'in fiyatı gün içerisinde 30 bin dolar seviyelerine kadar inmesinin ardından (TSİ) 23.32 itibarıyla 39 bin dolar civarında seyretti.

Öte yandan Fed, yatırımcıların yakından takip ettiği Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 27-28 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Bankanın son toplantısına ait tutanaklar, bazı yetkililerin varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya başlamaya hazır olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Bazı katılımcılar, ekonomi Komitenin hedefleri doğrultusunda hızlı ilerleme kaydetmeye devam ederse gelecek toplantılarda bir noktada varlık alımlarının hızını ayarlamaya yönelik bir planı tartışmaya başlamanın uygun olabileceğini belirtti." ifadesi yer aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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