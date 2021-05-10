New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,10 azalarak 34.742,82 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 1,04 azalışla 4.188,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,55 kayıpla 13.401,86 puana düştü.

Geçen haftayı zayıf gelen istihdam verisine rağmen yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

Endekslerdeki negatif seyirde artan enflasyon endişeleri etkili oldu.

Beyaz Saray'da bugün ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ekonominin ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdüğünü anımsatarak, "Gelecek aylarda yaklaşık 40 yılın en hızlı ekonomik büyümesini göreceğimiz tahmin ediliyor. Doğru yönde ilerliyoruz. Ekonomi planımız işliyor." dedi.

Analistler, piyasalarda bu hafta çarşamba günü açıklanacak enflasyon ile cuma günü açıklanacak sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD Hazinesinin bu hafta gerçekleştireceği tahvil ihalelerinin de izleneceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin