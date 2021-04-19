New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,36 azalarak 34.077,63 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,53 azalarak 4.163,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 azalışla 13.914,77 puana düştü.

Geçen haftayı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izledi.

ABD'de 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasının ardından şirketin hisseleri bugün 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Amerikalı içecek devi Coca-Cola'nın hisseleri ise beklenenden iyi gelen ilk çeyrek bilançosunun ardından yüzde 1'e yakın değer kazandı. Coca-Cola ilk çeyrekte gelirinin yüzde 5 artışla 9 milyar dolara çıktığını duyururken, mart ayında talebin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Piyasalar tarafından yakından takip edilen tahvil faizleri ise geçen hafta gösterdiği düşüşün ardından yeniden yukarı yönlü bir seyir izledi. Geçen hafta yüzde 1,53 seviyelerine kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık devlet tahvili faizleri, bugün yüzde 1,61 seviyelerine kadar çıktı.

Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerde ise ABD'de aşı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 16 yaş ve üzeri yetişkinleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Analistler, piyasalarda bu hafta salgın ve aşılama çalışmalarına ilişkin gelişmelerin yanı sıra şirketlerin ilk çeyrek bilançoları, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin