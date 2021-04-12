New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

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New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalarak 33.745,86 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.128,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalışla 13.850 puana düştü.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hızla gerçekleştirilen aşılama çalışmaları ve güçlü ekonomik toparlanma beklentilerine rağmen, enflasyon endişeleri piyasalarda etkili olmaya devam etti.

Amerikan borsasında endeksler, yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif seyir izledi.

Bugün açıklanan verilere göre ise ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta 660 milyar dolar oldu. Ülkede, 2021 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı 1,7 trilyon dolara ulaştı.

Analistler, piyasalarda bu hafta yoğun veri gündeminin takip edileceğini, enflasyon verisinin yanı sıra perakende satış ve sanayi üretimi gibi verilerin açıklanacağını bildirdi.

Ayrıca Goldman Sachs, JPMorgan ve Wells Fargo gibi ABD'nin büyük bankalarının bilançolarını bu hafta açıklamalarının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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