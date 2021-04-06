New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalarak 33.430,24 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,10 kayıpla 4.073,94 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 13.698,38 puana düştü.

ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın hızla yaygınlaşması ve beklenenden iyi gelen ekonomik verilere rağmen endeksler, enflasyondaki olası artış endişelerinin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, şubatta piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 milyon 367 bine yükseldi ve Ocak 2019'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri bugün yüzde 1,65 seviyelerine kadar geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin