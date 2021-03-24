New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası düşüşle kapandı

24.03.2021 23:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:38
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak 32.420,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 3.889,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 kayıpla 12.961,89 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yeniden sıkılaştırılan önlemler ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. Düşüş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 1,59 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Kongresi'ndeki sunumuna bugün de devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirterek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 59 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.

Hizmet sektörü PMI ise martta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 60'a çıktı. Temmuz 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise şubatta bir önceki aya göre beklenmedik bir azalış kaydederek yüzde 1,1 düşüş ile 254 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Merve Dizdar Demet Akalın
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası düşüşle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 23:42:48. #1.16#
title