New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,01 azalarak 32.420,06 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,55 azalışla 3.889,14 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 kayıpla 12.961,89 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endeksler, gün içinde teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayıları artış gösterirken başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede yeniden sıkılaştırılan önlemler ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri de beraberinde getirdi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. Düşüş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 1,59 seviyelerine kadar geriledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Kongresi'ndeki sunumuna bugün de devam eden ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde yaşanan artıştan endişe duymadığını belirterek, bu durumun iyileşen ekonomik görünümü yansıttığını ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 59 seviyesine yükseldi ancak piyasa beklentilerinin biraz altında kaldı.

Hizmet sektörü PMI ise martta bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 60'a çıktı. Temmuz 2014'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşan endeks, beklentilerle paralel bir seyir izledi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri ise şubatta bir önceki aya göre beklenmedik bir azalış kaydederek yüzde 1,1 düşüş ile 254 milyar dolara geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin