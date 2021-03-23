New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası düşüşle kapandı

23.03.2021 23:53 | Son Güncelleme: 24.03.2021 00:01
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,94 azalarak 32.423,15 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 azalışla 3.910,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,12 kayıpla 13.227,70 puana düştü.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında görülen artış ve Avrupa'da salgına karşı alınan önlemlerin yeniden sıkılaştırılması etkili oldu.

Bazı ülkelerde Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılmasıyla özellikle seyahat ve perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde yaptığı sunum da piyasalarda bugün yakından takip edildi.

Enflasyonda bu yıl artış beklediklerini belirten Powell, ancak enflasyon üzerindeki etkinin büyük ya da kalıcı olmayacağını ifade etti.

Yellen ise vergi politikasına ilişkin değişiklikleri değerlendirmeyi umduklarını belirterek, vergi politikası değişikliğinin altyapı programlarının finanse edilmesine yardımcı olacağını dile getirdi.

Tahvil faizlerinin seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. ABD 10 yıllık tahvil faizleri salı günü yüzde 1,62'ye kadar geriledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, cari işlemler açığı, Kovid-19 salgınının etkisiyle geçen yıl yüzde 34,8 artışla 647,2 milyar dolara çıkarak 2008'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD'de yeni konut satışları da şubatta aylık yüzde 18,2 azalışla 775 bine inerek Mayıs 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Bülent Uygun Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şişli Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası düşüşle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 00:03:41. #1.14#
title