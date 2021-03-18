New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalarak 32.862,30 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,45 azalışla 3.916,35 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,02 kayıpla 13.116,17 puana düştü.

Amerikan borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş kaydetti.

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Alphabet ve Microsoft'un hisseleri ise yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise yüzde 7'ye yakın düşüş yaşadı.

Piyasalardaki negatif seyirde, tahvil faizlerindeki yükseliş ve enflasyon endişeleri etkili oldu.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,75'e kadar tırmanarak Ocak 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Tahvil faizlerinde yaşanan sıçrama, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

Powell, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle harcamalarda hızlı bir toparlanma olması halinde fiyatlar üzerinde yukarı yönlü bir baskı görülebileceğini ancak fiyatlardaki tek seferlik artışların enflasyon üzerinde yalnızca geçici etkilerinin muhtemel olduğunu ifade etmişti.

Analistler, Fed'in enflasyon endişelerinin farkında olduğu ancak bunun geçici olacağı vurgusunu güçlendirdiğini belirterek, açıklamaların piyasalardaki enflasyon endişelerini yatıştırmaya yetmediğine dikkati çekti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 13 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 770 bine yükseldi.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise martta 51,8 seviyesine yükselerek yaklaşık 50 yılın en güçlü büyümesini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin