New York borsası düşüşle kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

New York borsası düşüşle kapandı

19.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 00:40
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 31.493,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 3.914,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 azalışla 13.865,36 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artması etkili oldu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın dördüncü çeyrek karının beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki olumsuz havayı destekledi. Şirketin dördüncü çeyrekte 1,39 dolar olan hisse başına karı, 1,51 dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Walmart'ın bu yılki satışlarının yavaşlamasının beklendiğinin de açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara meydan okuduğu GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Ömer Çelik Hulusi Akar Muharrem İnce Meral Akşener
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Osman Özköylü Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: New York borsası düşüşle kapandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 00:42:51. #1.16#
title