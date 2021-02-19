New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 31.493,34 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 kayıpla 3.914,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,72 azalışla 13.865,36 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenmedik şekilde artması etkili oldu.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 13 Şubat ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 861 bine yükseldi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart'ın dördüncü çeyrek karının beklentileri karşılayamaması da piyasalardaki olumsuz havayı destekledi. Şirketin dördüncü çeyrekte 1,39 dolar olan hisse başına karı, 1,51 dolar olan piyasa beklentilerinin altında kaldı. Walmart'ın bu yılki satışlarının yavaşlamasının beklendiğinin de açıklanmasının ardından şirketin hisseleri yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, küçük yatırımcıların büyük yatırımcılara meydan okuduğu GameStop olayının aktörlerinden Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, Reddit Kurucu Ortağı Steve Huffman, yatırım şirketleri Citadel Securities Üst Yöneticisi Kenneth Griffin ile Melvin Capital Üst Yöneticisi Gabriel Plotkin ve bireysel yatırımcılardan Keith Gill ABD Temsilciler Meclisinde ifade verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin