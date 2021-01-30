New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,04 azalışla 29.980,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,94 kayıpla 3.714,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2 azalışla 13.070,69 puana indi.

Piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişeler devam ederken, endeksler haftayı sert düşüşle kapadı.

Hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood'un cuma günü itibarıyla GameStop gibi hisselerin sınırlı alımına izin vermesinin ardından şirketin hisseleri yüzde 60'ın üzerine değer kazandı.

Son iki haftada bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler piyasaların bir anda gündemine oturmuştu.

ABD'de bir grup küçük yatırımcı, hedge fonların "kısa pozisyon" alarak kar ettiğini düşündükleri değeri düşük hisselere yüklü miktarlarda yatırım yapmıştı. Bu şirketlerden biri olan GameStop'un hisseleri son iki haftada yüzde 1000'in üzerinde değer kazanırken, son dönemde ilgi görmeyen telefon üreticileri Nokia ve BlackBerry ile sinema zinciri AMC'nin hisselerinde de kayda değer artış yaşanmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Beyaz Saray'ın ekonomi yönetimi piyasadaki olağan dışı hareketliliği izlediklerini bildirirken, hisse senetleri alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, perşembe günü GameStop ve benzer şirketlerin hisselerinin alınmasına kısıtlama getirmişti. Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop'ın hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetmişti.

SEC, cuma günü yaptığı açıklamada ise belirli hisse senetlerinin fiyatlarındaki aşırı oynaklığın yakından izlendiğini yineleyerek, kötüye kullanım veya manipülatif ticaret faaliyeti olması halinde perakende yatırımcıların korunması için harekete geçileceğini bildirdi.

Öte yandan New York Times'ın haberine göre, işlem platformu Robinhood mevcut yatırımcılarından yaklaşık 1 milyar dolar fonlama aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu. ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'un Kovid-19 aşı adayının hastalığı önlemede yüzde 66 oranında başarılı olduğu bildirildi. Üçüncü aşama klinik denemelerinin erken sonuçları aşının etkinliğinin düşük olduğunu ortaya koyarken, piyasaları olumsuz etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin