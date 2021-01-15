New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın açıklaması beklenen yeni destek paketinin detayları öncesi günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 düşüşle 30.991,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 kayıpla 3.795,54 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 azalışla 13.112,64 puana indi.

ABD'de politik gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ederken, yatırımcılar Biden'ın açıklaması beklenen yeni destek paketinin detaylarına odaklandı.

Biden'ın, göreve gelmesinin ardından hayata geçirme sözü verdiği destek paketine ilişkin detayları paylaşması beklenirken, The New York Times gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde destek paketinin 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde olacağı belirtildi.

Kovid-19 salgını ve salgının ekonomik etkileriyle mücadeleyi amaçlayan destek paketiyle, öncelikli olarak aşılama programı ve test kapasitesinin genişletilmesine odaklanılacağı aktarıldı.

Söz konusu pakette, işsizlik yardımının uzatılmasının yanı sıra geçen ay onaylanan destek paketinde yer alan 600 dolarlık doğrudan nakit yardımına ek olarak 1400 dolarlık nakit desteğinin sağlanması gibi düzenlemelerin olacağı kaydedildi.

Öte yandan ABD'de perşembe günü açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde yükseliş göstererek 965 bine çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise katıldığı bir video konferans etkinliğinde, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini belirterek "Faiz oranlarını artırma zamanı geldiğinde bunu kesinlikle yapacağız ama bu zaman yakın değil." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin