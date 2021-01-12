New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

12.01.2021 00:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:40
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,29 düşüşle 31.008,69 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,63 kayıpla 3.800,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 azalışla 13.036,43 puana indi.

ABD'de iç politikayla ilgili gelişmeler endekslerin negatif bir seyir izlemesinde etkili oldu.

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu. Tasarıda "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senatonun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik sağlanacak ilave destek beklentisi de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Geçen hafta "trilyon dolar" büyüklüğünde ekonomik destek paketi sözü veren ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın perşembe günü söz konusu ekonomik destek paketine ilişkin detayları açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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