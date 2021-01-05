New York borsası düşüşle kapandı
05.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 00:38
New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
New York borsası, yeni yılın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,25 düşüşle 30.223,89 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,45 kayıpla 3.701,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,47 azalışla 12.698,45 puana indi.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve Georgia'da 5 Ocak'ta yapılacak ikinci tur Senato seçimlerine ilişkin endişeler etkili oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin