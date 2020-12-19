New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

19.12.2020 00:21 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:24
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,41 düşüşle 30.179,05 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,19 kayıpla 3.715,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 12.755,64 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

ABD'de federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçenin süresinin dolmasına saatler kalırken, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketi ile bütçe üzerinde henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Cumhuriyetçiler ve Demokratların yaklaşık 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketinde anlaşmanın eşiğine geldiği belirtilirken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell bugün yaptığı açıklamada müzakerelerin "üretken" olmaya devam ettiğini ve anlaşmaya dair "iyimser" olduğunu söyledi.

ABD basınında yer alan haberlerde, Kongrenin hükümetin gece yarısı itibarıyla kapanmasını önlemek ve müzakerelere zaman kazandırmak için 3'üncü bir geçici bütçe tasarısını geçirebileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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