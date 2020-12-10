New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

10.12.2020 00:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:34
New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,35 düşüşle 30.068,81 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,84 kayıpla 3.671,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,94 azalışla 12.338,95 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan destek paketine dair belirsizliğin etkisiyle negatif bir seyir izleyen endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde düşüş gösterdi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 15 milyonu aşarken, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 295 bin 443'e ulaştı.

Salgının kontrol altına alınmasına yönelik yeniden sıkılaştırılan tedbirlerle ekonomik toparlanmaya dair endişeler artarken, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerde henüz bir anlaşmaya varılamadı.

Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, ilave mali destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratların hala bir anlaşma arayışında olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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