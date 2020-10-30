New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,58 kayıpla 26.504,59 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,15 kayıpla 3.272,18 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 azalışla 10.911,59 puana indi.

Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler ve ekonomik destek paketine dair beklentilerin son bulması etkili oldu.

Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirler, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırdı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması da piyasaları olumsuz etkiledi.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, bugün yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına yönelik herhangi bir ekonomik destek paketinin yeni yılın başında düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede kişisel gelirler eylülde aylık yüzde 0,9 ve kişisel tüketim harcamaları yüzde 1,4 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise ekimde beklentiyi geride bırakarak bir önceki aya kıyasla 1,4 puan artışla 81,8 seviyesine yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin