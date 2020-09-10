New York borsası düşüşle kapandı
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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
10.09.2020 23:45 | Son Güncelleme: 10.09.2020 23:48

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,45 azalışla 27.534,58 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,83 kayıpla 3.336,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 azalışla 10.919,59 puana düştü.

Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru aşağı yönlü bir seyir izledi. Endekslerdeki düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesi, beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin son bulması etkili oldu.

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında günlerdir müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün onayını alması gereken teşvik paketi tasarısı yeterli desteği alamadı. Demokrat senatörler, senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.

Kaynak: AA

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