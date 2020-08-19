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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
19.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 23:36

New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların yayımlanmasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,31 azalışla 27.692,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,39 kayıpla 3.376,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 azalışla 11.146,46 puana düştü.

Güne yatay seyirle başlayan endeksler, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarının yayımlanmasının ardından kapanışta negatif bir seyir izledi.

Ekonomik görünüme ilişkin karamsar bir tablo çizilen tutanaklarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin son derece arttığı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğasının ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdiği ifade edildi.

Tutanaklarda, devam eden halk sağlığı krizinin yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ile enflasyon üzerinde baskı oluşturacağı ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk oluşturacağı aktarıldı.

Öte yandan, bugün itibarıyla ABD'li teknoloji devi Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon dolara ulaştı. Yıl başından bu yana hisseleri yüzde 60'a yakın değer kazanan Apple'ın hisse değeri yüzde 1,2 artarak 467,97 dolara yükseldi.

Kaynak: AA

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