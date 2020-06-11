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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
11.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:17

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 1800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 6,9 azalışla 25.128,17 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 5,9 kayıpla 3.003,71 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 5,3 azalışla 9.492,73 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ile ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide hızlı toparlanmaya dair beklentileri desteklemeyen öngörüleri etkili oldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemlerin aşamalı olarak gevşetildiği ülkede 21 eyalette vaka sayısında artış yaşandı. Arizona, Teksas, Kuzey Carolina gibi bazı güney eyaletlerinde son bir haftada virüse yakalananların sayısında yükseliş gözlendi.

Öte yandan, Fed'in dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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