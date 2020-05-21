New York borsası düşüşle kapandı New York borsası günü düşüşle tamamladı.

New York borsası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,4 azalışla 24.474 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,8 kayıpla 2.949 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 9.285 puana düştü.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik verilere yansıması ve ABD ile Çin arasında Kovid-19 nedeniyle artan gerilimin ticaret savaşı belirsizliklerini yeniden gündeme getirmesi etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 438 bin olurken, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bine ulaştı.

Ülkede ikinci el konut satışları da Kovid-19 salgınının ekonomik etkisiyle nisanda aylık yüzde 17,8 azalışla 4,33 milyona geriledi ve Temmuz 2010'dan bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Kaynak: AA