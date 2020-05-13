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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
13.05.2020 23:24 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:24

New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.247,97 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,8 kayıpla 2.819,21 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 azalışla 8.863,17 puana düştü.

Endekslerdeki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler, ekonomilerin normalleşmesi konusundaki belirsizlikler ve Fed Başkanı Powell'ın ekonomik görünüme yönelik açıklamaları etkili oldu.

Powell, bugün katıldığı bir etkinlikte, ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınının neden olduğu ekonomik durgunluğun ilave politika önlemlerini gerektirebileceğini ifade etti.

Ekonomik toparlanmanın biraz zaman alabileceğini dile getiren Powell, ilave mali desteğin maliyetli olabileceğini ancak buna değeceğini vurguladı. Negatif faiz oranına ilişkin değerlendirmede de bulunan Powell, bunun değerlendirdikleri bir seçenek olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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