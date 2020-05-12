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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
12.05.2020 23:34 | Son Güncelleme: 12.05.2020 23:34

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.764,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,1 kayıpla 2.869,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 azalışla 9.002,55 puana düştü.

Borsadaki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde gevşetilmeye başlanmasının, salgında ikinci bir dalgaya neden olabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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