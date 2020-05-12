New York borsası düşüşle kapandı New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 450 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,9 azalışla 23.764,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,1 kayıpla 2.869,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 azalışla 9.002,55 puana düştü.

Borsadaki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde gevşetilmeye başlanmasının, salgında ikinci bir dalgaya neden olabileceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Kaynak: AA