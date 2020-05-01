New York borsası düşüşle kapandı
01.05.2020 23:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 23:14
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,5 azalışla 23.728,63 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 2,8 kayıpla 2.832,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,2 azalışla 8.604,95 puana düştü.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ABD ve Çin arasındaki ticari gerginliği yeniden alevlendireceğine ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump dün, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak detay paylaşamayacağını söylemişti. Trump, ülkenin Çin'den gerçekleştirdiği ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini ifade etmişti.
Kaynak: AA