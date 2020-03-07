New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalışla 25.864,78 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,71 kayıpla 2.972,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 düşüşle 8.575,62 puana indi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin artması piyasalardaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.
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Kaynak: AA