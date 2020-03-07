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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

07.03.2020 00:32 | Son Güncelleme: 07.03.2020 00:32
New York borsası düşüşle kapandı

borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalışla 25.864,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,71 kayıpla 2.972,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 düşüşle 8.575,62 puana indi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişelerin artması piyasalardaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Kaynak: AA

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