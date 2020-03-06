New York borsası düşüşle kapandı

06.03.2020 00:12 | Son Güncelleme: 06.03.2020 00:12

New York borsası, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 950 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,58 azalışla 26.121,28 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,36 kayıpla 3.025 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,10 düşüşle 8.738,59 puana indi.

Hisse senedi piyasasındaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler etkili oldu.

Alınan tedbirlere rağmen Kovid-19 salgınına ilişkin endişeler etkisini sürdürürken 10 yıllık Amerikan devlet tahvili getirisindeki düşüş rekor tazeledi.

Hafta başında tarihinde ilk kez yüzde 1'in altına gerileyen 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi gün içerisinde yüzde 0,899 seviyesine düştü. Bu değerle 10 yıllık devlet tahvili getirisi tüm zamanların en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA