New York borsası düşüşle kapandı
New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.
New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.232,67 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 3.372,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 düşüşle 9.750,97 puana geriledi.
Analistler, endekslerdeki aşağı yönlü harekette Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin tırmanışa geçmesinin etkili olduğunu belirtiyor.