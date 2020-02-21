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New York borsası düşüşle kapandı

New York borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

21.02.2020 00:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:26
New York borsası düşüşle kapandı

borsasında endeksler, perşembe gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, endeksi yüzde 0,39 azalışla 29.232,67 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 kayıpla 3.372,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 düşüşle 9.750,97 puana geriledi.

Analistler, endekslerdeki aşağı yönlü harekette Çin'deki koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin tırmanışa geçmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA
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