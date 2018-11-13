New York Borsası Düşüşle Kapandı
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones Endeksi, yüzde 2,32 azalışla 25.387,18 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 1,97 kayıpla 2.726,22 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,78 düşüşle 7.200,87 puana geriledi.
Analistler, endekslerdeki düşüşle petrol fiyatlarındaki gerileme ve dolardaki yükselişin etkili olduğuna işaret etti.