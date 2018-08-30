New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, ABD'nin Çin'e yeniden ek gümrük vergisi getirebileceği iddiasının ardından günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 137,65 puan (yüzde 0,53) düşüşle 25.986,92 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 12,91 puan (yüzde 0,44) azalışla 2.901,13 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 21,32 puan (yüzde 0,26) değer kaybıyla 8.088,36 puana geriledi.

Böylece her iki endeksin 4 işlem günü üst üste rekor seviyeden kapanma serileri sona erdi.

Bloomberg News haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den alınan 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.