New York Borsası Düşüşle Kapandı

NEW New York borsası, nisan ayının son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 148,04 puan (yüzde 0,61) düşüşle 24.163,15 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 21,86 puan (yüzde 0,82) azalışla 2.648,05 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi 53,53 puan (yüzde 0,75) değer kaybıyla 7.066,27 puana düştü.

Öte yandan, nisan ayında, Dow Jones Endeksi yüzde 0,3, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 0,3, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD'nin en büyük üçüncü cep telefonu operatörü T-Mobile ile dördüncü operatörü Sprint'in dün açıkladığı birleşme kararının ardından, bu şirketlerin hisseleri bugün sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 13,7 değer kaybetti.



Bugün, ülkenin en büyük cep telefonu operatörü Verizon'ın hisseleri yüzde 4,3 düşerken, en büyük ikinci operatör AT&T'nin hisseleri de yüzde 1 geriledi.